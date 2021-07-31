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Италия. Серия А

«Милан» сообщил о случае коронавируса

31 Июля 2021 • 12:28 Комментировать
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В «Милане» выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского гранда.

Положительный тест на Covid-19 сдал полузащитник Исмаэль Беннасер. Таким образом, ближайшее время 23-летний игрок проведет на самоизоляции.

В минувшем розыгрыше Серии А полузащитник провел 21 поединок, сделал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки. Его контракт с миланским грандом рассчитан до июня 2024 года.

В стартовом туре чемпионата Италии «россонери» встретятся с генуэзской «Сампдорией». Поединок состоится 23 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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