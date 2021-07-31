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Италия. Серия А

Мхитарян: «Футболисты «Ромы» хотят стать главными героями нового сезона»

31 Июля 2021 • 09:42 Комментировать
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Армянский хавбек Генрих Мхитарян, продливший недавно трудовое соглашение с «Ромой», поведал о целях своей команды в предстоящем сезоне.

«Борьба за скудетто? Футболисты «Ромы» приложат все усилия, чтобы стать главными героями нового сезона. Наша команда намерена выиграть как можно больше матчей», - передает слова полузащитника Corriere dello Sport.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Серии А римский коллектив финишировал лишь на седьмой строчке в турнирной таблице. В новом сезоне «волки» будут играть под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

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Рома Генрих Мхитарян
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