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Италия. Серия А

Пандев готов подписать новый контракт с «Дженоа»

30 Июля 2021 • 18:18 Комментировать
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Македонский нападающий итальянского «Дженоа» Горан Пандев готов подписать новое соглашение с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Пандев намерен провести в генуэзском клубе ещё год и запланировал подписание нового контракта на сегодня.

Этим летом 38-летний нападающий выступил со сборной Северной Македонии на чемпионате Европы, ставшем первым за всю историю страны. Сразу после турнира Пандев объявил о завершении международной карьеры.

В прошлом сезоне Горан Пандев провел за «Дженоа» 29 матчей в рамках Серии А, в которых отметился 7 голами и 3 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Серия А Горан Пандев Сборная Северной Македонии
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