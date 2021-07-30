Пандев готов подписать новый контракт с «Дженоа»

Македонский нападающий итальянского «Дженоа» Горан Пандев готов подписать новое соглашение с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Пандев намерен провести в генуэзском клубе ещё год и запланировал подписание нового контракта на сегодня.

Этим летом 38-летний нападающий выступил со сборной Северной Македонии на чемпионате Европы, ставшем первым за всю историю страны. Сразу после турнира Пандев объявил о завершении международной карьеры.

В прошлом сезоне Горан Пандев провел за «Дженоа» 29 матчей в рамках Серии А, в которых отметился 7 голами и 3 голевыми передачами.