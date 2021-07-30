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Италия. Серия А

Мората и Бентанкур вернулись к тренировкам с «Ювентусом»

30 Июля 2021 • 17:02 Комментировать
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Игроки «Ювентуса» Альваро Мората и Родриго Бентанкур вышли из отпуска и вернулись к тренировкам с командой, передаёт пресс-служба туринского клуба.

Футболисты прошли медосмотр и приступили к тренировкам с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, под руководством которого они работали раньше.

Напомним, что Мората находится в туринском клубе на правах двухлетней аренды. Права на испанца принадлежат мадридскому «Атлетико». В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Серии А, в которых он забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

Бентанкур стал игроком «Ювентуса» в 2017 году, перейдя из «Бока Хуниорс» за 12,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 33 матча в Серии А и отметился четырьмя результативными передачами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Родриго Бентанкур
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