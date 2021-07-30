Мората и Бентанкур вернулись к тренировкам с «Ювентусом»

Игроки «Ювентуса» Альваро Мората и Родриго Бентанкур вышли из отпуска и вернулись к тренировкам с командой, передаёт пресс-служба туринского клуба.

Футболисты прошли медосмотр и приступили к тренировкам с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, под руководством которого они работали раньше.

Напомним, что Мората находится в туринском клубе на правах двухлетней аренды. Права на испанца принадлежат мадридскому «Атлетико». В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Серии А, в которых он забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

Бентанкур стал игроком «Ювентуса» в 2017 году, перейдя из «Бока Хуниорс» за 12,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 33 матча в Серии А и отметился четырьмя результативными передачами.