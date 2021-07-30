«Рома» выставила Флоренци на трансфер

Римская «Рома», возглавляемая «особенным» Жозе Моуринью, решила попрощаться с итальянским защитником Алессандро Флоренци. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алессандро Флоренци представлял сборную Италии на летнем чемпионате Европы, так что игрок всё ещё пребывает в отпуске. Из клуба игроку уже сообщили, что желают расстаться.

Флоренци не примет участия в предсезонной подготовке команды. Жозе Моуринью вызвал игрока в Рим, чтобы объяснить тому причину желания клуба продать футболиста.

Воспитанник римской «Ромы» Алессандро Флоренци пребывал в первой команде клуба с 2010 года. Прошлый сезон игрок провел во французском «ПСЖ» на правах аренды.