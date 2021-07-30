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Италия. Серия А

Новичок «Милана» Меньян признался, что вел переговоры с «Ромой»

30 Июля 2021 • 16:16 Комментировать
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Новичок «Милана» Майк Меньян признался, что вел переговоры с «Ромой» перед переходом в миланский клуб.

«Было очень приятно поговорить с Паоло Мальдини. Мы общались ещё в конце прошлого сезона, однако подписали контракт только после ухода Доннаруммы. Джанлуиджи внёс большой вклад в историю «Милана», и теперь я постараюсь сделать то же самое. Со мной также связывалась «Рома», но я уже вел переговоры с «россонери», и именно поэтому я оказался здесь», - цитирует вратаря Football Italia.

Напомним, что Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей в Лиге 1, в которых он пропустил 23 гола. Также он стал чемпионом Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Майк Меньян
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