Вьери: «Влахович - лучший нападающий в Европе после Холанна»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Виери высказался по поводу нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Для своего возраста (сербу 21 год - Прим. ред.) Влахович является лучшим нападающим Европы после Холанна. Он отличный форвард и легко сумеет забить 20 голов в следующем сезоне», - цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Влахович перешёл в «Фиорентину» из «Партизана» за почти два миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых он забил 21 гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм», однако в итальянском клубе намерены продлить контракт с футболистом.