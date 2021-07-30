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Италия. Серия А

Конте предложили роль футбольного эксперта в Италии

30 Июля 2021 • 14:44 Комментировать
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Известный итальянский тренер Антонио Конте, добившийся успеха с несколькими итальянскими клубами, а также возглавлявший сборную Италии, в скором времени может испытать себя в новой роли. Специалисту предложили занять должность футбольного эксперта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переговоры Конте с итальянским телеканалом Sky Sport находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что стороны близки к соглашению.

Последним клубом в тренерской карьере Антонио Конте в настоящее время является миланский «Интер». В прошлом сезоне тренер привел клуб к первому скудетто за 11 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Италии Антонио Конте
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