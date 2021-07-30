Конте предложили роль футбольного эксперта в Италии

Известный итальянский тренер Антонио Конте, добившийся успеха с несколькими итальянскими клубами, а также возглавлявший сборную Италии, в скором времени может испытать себя в новой роли. Специалисту предложили занять должность футбольного эксперта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переговоры Конте с итальянским телеканалом Sky Sport находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что стороны близки к соглашению.

Последним клубом в тренерской карьере Антонио Конте в настоящее время является миланский «Интер». В прошлом сезоне тренер привел клуб к первому скудетто за 11 лет.