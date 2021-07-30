Наингголан близок к возвращению в «Кальяри»

Бельгийский хавбек Раджа Наингголан в скором времени пополнит ряды «Кальяри». Полузащитник близок к расторжению контракта с миланским «Интером» и переходу в клуб из Сардинии на правах свободного агента. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

С новым клубом Наингголан рассчитывает подписать двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один год.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и пять желтых карточек.

В первом туре Серии А «Кальяри» на своем поле примет «Специю». Игра пройдет 23 августа, начало - 19:30 по московскому времени.