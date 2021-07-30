Директор «Сассуоло»: «Ювентусу» будет легче подписать Пьянича, чем Локателли»

Представитель «Сассуоло» Джованни Карневали высказался насчет возможного перехода ведущего игрока команды Мануэля Локателли в «Ювентус».

«Мануэлю интересен переход в «старую синьору», однако туринцы пока не договорились с нами. «Сассуоло» не планирует расставаться со своими лидерами после 8 августа. Думаю, «Юве» будет легче вернуть Пьянича, чем подписать Локателли», - передает слова Карневали инсайдер Фабрицио Романо посредством твиттер-аккаунта.

Стоит отметить, что в услугах Локателли также заинтересован лондонский «Арсенал».

Мануэль был членом сборной Италии на минувшем чемпионате Европы - 2020. Вместе с национальной командой хавбек выиграл золотые медали.