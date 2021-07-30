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Италия. Серия А

Директор «Сассуоло»: «Ювентусу» будет легче подписать Пьянича, чем Локателли»

30 Июля 2021 • 08:24 Комментировать
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Представитель «Сассуоло» Джованни Карневали высказался насчет возможного перехода ведущего игрока команды Мануэля Локателли в «Ювентус».

«Мануэлю интересен переход в «старую синьору», однако туринцы пока не договорились с нами. «Сассуоло» не планирует расставаться со своими лидерами после 8 августа. Думаю, «Юве» будет легче вернуть Пьянича, чем подписать Локателли», - передает слова Карневали инсайдер Фабрицио Романо посредством твиттер-аккаунта.

Стоит отметить, что в услугах Локателли также заинтересован лондонский «Арсенал».

Мануэль был членом сборной Италии на минувшем чемпионате Европы - 2020. Вместе с национальной командой хавбек выиграл золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Миралем Пьянич Мануэль Локателли Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
30 Июля 2021 в 09:15
Если Локателли договорился с Ювентусом , то Карневалли легче будет продать его в Ювентус на условиях Ювентуса, потому что дальше будет хуже только Сассуолло , в котором итак уже застрял и пересидел Берарди.
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