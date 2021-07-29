«Наполи» установил ценник на Кулибали

Итальянский «Наполи» отпустит Калиду Кулибали только за определенную сумму, сообщает Football Italia.

Мадридский «Реал» и Карло Анчелотти очень хотят заполучить сенегальского защитника. Однако «Наполи» не намерен отпускать его меньше, чем за 60 миллионов евро. Эту же мысль выразил и главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, сказав, что все имеет свою цену. «Сливочным» сейчас необходимо усиление центра обороны после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Кулибали находится в списке приоритетных целей Анчелотти. У «Наполи» особой нужды продавать Кулибали нет, ведь его контракт истекает только в 2023 году.

30-летним защитником также интересовались «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Эвертон».