«Фиорентина» предложила «Кальяри» купить Пеццелью

Итальянская «Фиорентина» предложила «Кальяри» приобрести защитника Хермана Пеццелью, пишет Football Italia.

Контракт 30-летнего аргентинца истекает через год. Переговоры о продлении зашли в тупик, поэтому Пеццелья, скорее всего, этим летом покинет клуб. «Фиорентина» не против сократить зарплатную ведомость. Этим и объясняются действия директора клуба Джо Бароне, который предложил «Кальяри» купить Пеццелью. Сардинцы сейчас находятся в поисках опытного центрального защитника, поскольку Диего Годин в скором времени может перебраться в «Бешикташ».

Пеццелья перешел в «Фиорентину» в 2017 году из «Бетиса» за 10 миллионов евро. Этим летом он был основным защитником сборной Аргентины на победном для нее Кубке Америки.