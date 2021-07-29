Форвард «Аталанты» Ламмерс близок к уходу из клуба

Сэм Ламмерс этим летом должен попрощаться с «Аталантой», но из чемпионата Италии он не уедет.

24-летнего нидерландского нападающего долгое время связывали с вероятным переходом в состав «Дженоа». Но в гонку за игроком вклинилась также «Верона», о чём извещает Sportitalia. И сейчас именно команда Эусебио Ди Франческо считается фаворитом на Ламмерса.

Напомним, что страйкер был подписан бергамасками в прошлом году. «ПСВ» получил за него 7 миллионов евро, но оправдать потраченные на свой трансфер средства футболисту пока не удалось. В 17 поединках прошлого сезона он отличился лишь двумя мячами. В оправдание Ламмерса стоит сказать, что провёл он на поле суммарно менее 300 минут.