Представители чемпионата Франции заинтересованы в приглашении в свои ряды Робина Ольсена из «Ромы».

У голкипера «волков» с каждым днём появляется все больше вариантов трудоустройства в Лиге 1. Ещё не так давно его сватали в ряды чемпионов Франции – «Лилля», то теперь в списке заинтересованных в приглашении шведа клубов пополнение. «Ренн» и «Ницца» оказались готовы сразится за 31-летнего вратаря, сообщает L’Equipe.

Как известно, Жозе Моуринью принял решение отказаться от услуг скандинава перед началом сезона 2021/2022. Основным в Риме станет Руй Патрисиу, купленный у «Вулверхэмптона».

«Джалоросси» хотели бы выручить с продажи Ольсена 7 миллионов евро.