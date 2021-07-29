«Милан» хочет приобрести Забитцера

«Милан» нацелился на приобретение полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, сообщает издание MilanLive.it.

Австриец в последние годы считался ключевым футболистом в составе немецкого клуба, однако 15-20 миллионов евро будет достаточно, чтобы его переход в «Милан» состоялся. Причиной тому истекающий будущим летом контракт, о продлении которого игрок и клуб так и не договорились. Подписание Забитцера является для «Милана» приоритетной целью на трансферном рынке.

В минувшем сезоне 27-летий футболист «Лейпцига» сыграл в рамках Бундеслиги 27 матчей, отличился 8 раз и сделал 4 голевые передачи.