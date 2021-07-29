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Италия. Серия А

«Милан» хочет приобрести Забитцера

29 Июля 2021 • 20:51 Комментировать
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«Милан» нацелился на приобретение полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, сообщает издание MilanLive.it.

Австриец в последние годы считался ключевым футболистом в составе немецкого клуба, однако 15-20 миллионов евро будет достаточно, чтобы его переход в «Милан» состоялся. Причиной тому истекающий будущим летом контракт, о продлении которого игрок и клуб так и не договорились. Подписание Забитцера является для «Милана» приоритетной целью на трансферном рынке.

В минувшем сезоне 27-летий футболист «Лейпцига» сыграл в рамках Бундеслиги 27 матчей, отличился 8 раз и сделал 4 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан РБ Лейпциг Марсель Забитцер
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