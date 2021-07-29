Калабрия прокомментировал переход Донаруммы в «ПСЖ»

Итальянский защитник «Милана» Давиде Калабрия в интервью Il Corrieere dello Sport прокомментировал переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Мы все ещё друзья, хоть наши пути разошлись. Есть вещи, которых никто не знает. Каждое решение, которое ты принимаешь, ты считаешь лучшим для себя. Я буду рад, если он (Доннарумма) достигнет успеха в другом клубе», - сказал Калабрия.

«ПСЖ» и «Милан» сейчас пребывают на разных уровнях. Они играют в Лиге чемпионов из года в год, а мы в этом сезоне возвращаемся после долгих лет отсутствия. Наша задача – вернуть клуб туда, где ему место», - добавил Калабрия.

Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать соглашение со своим родным клубом «Миланом» и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.