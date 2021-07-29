Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Калабрия прокомментировал переход Донаруммы в «ПСЖ»

29 Июля 2021 • 19:32 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Итальянский защитник «Милана» Давиде Калабрия в интервью Il Corrieere dello Sport прокомментировал переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Мы все ещё друзья, хоть наши пути разошлись. Есть вещи, которых никто не знает. Каждое решение, которое ты принимаешь, ты считаешь лучшим для себя. Я буду рад, если он (Доннарумма) достигнет успеха в другом клубе», - сказал Калабрия.

«ПСЖ» и «Милан» сейчас пребывают на разных уровнях. Они играют в Лиге чемпионов из года в год, а мы в этом сезоне возвращаемся после долгих лет отсутствия. Наша задача – вернуть клуб туда, где ему место», - добавил Калабрия.

Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать соглашение со своим родным клубом «Миланом» и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Давиде Калабрия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
20:37 · Италия. Серия А
Кокорин, скорее всего, продолжит карьеру в Италии слухи
20:30 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» поспорит за Брекало
20:09 · Италия. Серия А
Ругани может покинуть «Ювентус» слухи
19:44 · Италия. Серия А
Фработта стал игроком «Вероны»
19:32 · Италия. Серия А
Калабрия прокомментировал переход Донаруммы в «ПСЖ»
18:55 · Италия. Серия А
Кокорин отметился голом за «Фиорентину» в товарищеском поединке
18:10 · Италия. Серия А
Сакки: «Индзаги предстоит тяжёлый путь»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон может продолжить карьеру в клубе из итальянского «города на воде»
16:41 · Италия. Серия А
Пресс-атташе «Фиорентины» рассказал, почему Кокорин не тренируется в общей группе
16:08 · Италия. Серия А
Червиченко высказался по поводу возможного ухода Кокорина из «Фиорентины»
15:42 · Италия. Серия А
«Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу трансфера Кокорина
15:16 · Италия. Серия А
Скарони высказался по поводу ограничений посещаемости стадионов в Италии
13:26 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на защитника, которым интересовался «Зенит»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался возвращаться в «Челси»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»
Все новости