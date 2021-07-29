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Италия. Серия А

Кокорин отметился голом за «Фиорентину» в товарищеском поединке

29 Июля 2021 • 18:55 Комментировать
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился голом в товарищеском поединке против команды из Серии D «Левико Терме». На 12-й минуте матча россиянин реализовал пенальти. Это первый гол Александра Кокорина в футболке флорентийского клуба.

После первого тайма матча против «Левико Терме» «Фиорентина» впереди: 3:0. Ещё двумя голами за «фиалок» отметился 19-летний Витторио Агостинелли.

Напомним, Александр Кокорин мог открыть счёт своим голам за «Фиорентину» днями ранее: в товарищеском поединке против другой команды Серии D – «Фолиньо», Кокорин попал в перекладину, исполняя всё тот же удар с одиннадцатиметровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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