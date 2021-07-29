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Италия. Серия А

Пресс-атташе «Фиорентины» рассказал, почему Кокорин не тренируется в общей группе

29 Июля 2021 • 16:41 Комментировать
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Пресс-атташе «Фиорентины» Лука ди Франческо в интервью «РБ-Спорт» рассказал, почему российский нападающий клуба Александр Кокорин тренируется отдельно от общей группы.

«Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча», - сказал Лука ди Франческо в интервью.

Также пресс-атташе флорентийского клуба отметил, что никаких травм или повреждений у Кокорина нет.

Сегодня «Фиорентина» проведет очередной товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Противником команды станет «Левико Терме», представляющий четвертый дивизион итальянского футбола. Старт игры запланирован на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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