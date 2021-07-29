Червиченко высказался по поводу возможного ухода Кокорина из «Фиорентины»

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший должность президента московского «Спартака», в интервью Sport24 поделился мнением о возможном трансфере российского футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Червиченко считает, что никакой из российских клубов не захочет покупать Кокорина из-за его высокой зарплаты (3,5 миллиона евро в год). По мнению Червиченко, единственными вариантами продолжения карьеры россиянина являются турецкие клубы.

«На мой взгляд, сейчас он игрок уровня «Крыльев Советов», «Химок» или тульского «Арсенала» — и то с натяжкой. Но такие клубы вряд ли смогут позволить себе его зарплату», - сказал Червиченко.

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой текущего года. Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.