Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Червиченко высказался по поводу возможного ухода Кокорина из «Фиорентины»

29 Июля 2021 • 16:08 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший должность президента московского «Спартака», в интервью Sport24 поделился мнением о возможном трансфере российского футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Червиченко считает, что никакой из российских клубов не захочет покупать Кокорина из-за его высокой зарплаты (3,5 миллиона евро в год). По мнению Червиченко, единственными вариантами продолжения карьеры россиянина являются турецкие клубы.

«На мой взгляд, сейчас он игрок уровня «Крыльев Советов», «Химок» или тульского «Арсенала» — и то с натяжкой. Но такие клубы вряд ли смогут позволить себе его зарплату», - сказал Червиченко.

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой текущего года. Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Жигуль
29 Июля в 16:54
Прям обидел сравнив его с Крыльями((
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
16:41 · Италия. Серия А
Пресс-атташе «Фиорентины» рассказал, почему Кокорин не тренируется в общей группе
16:08 · Италия. Серия А
Червиченко высказался по поводу возможного ухода Кокорина из «Фиорентины»
15:42 · Италия. Серия А
«Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу трансфера Кокорина
15:16 · Италия. Серия А
Скарони высказался по поводу ограничений посещаемости стадионов в Италии
13:26 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на защитника, которым интересовался «Зенит»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался возвращаться в «Челси»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»
00:52 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет расстаться c Кокориным слухи
00:24 · Италия. Серия А
Видаль: «Интер» хочет победить в Серии A и хорошо выступить в Лиге чемпионов»
28 Июля
23:50 · Италия. Серия А
Шомуродов переходит в «Рому»
21:29 · Италия. Серия А
Кайо Хорхе может стать игроком «Ювентуса» слухи
21:22 · Италия. Серия А
Ориали уходит с поста технического директора «Интера»
20:55 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес не станет игроком «Арсенала» слухи
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» продолжает переговоры по Далоту
19:24 · Италия. Серия А
Видаль хочет остаться в «Интере»
Все новости