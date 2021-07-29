Скарони высказался по поводу ограничений посещаемости стадионов в Италии

Президент «Милана» Паоло Скарони настаивает на том, что в новом сезоне Серии А стоит разрешить заполнять стадионы на 100%.

«Продажи билетов на стадионы – это треть всех доходов клубов. Так что отсутствие фанатов на трибунах на протяжении уже столь продолжительного времени – это большой финансовый удар по клубам», - сказал Скарони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Итальянское правительство ранее разрешило заполнение стадионов болельщиками на 50%, однако Скарони отметил, что их количество может стать и меньше в связи с действием правила о социальном дистанцировании.

В прошлом сезоне «Милан» завоевал серебряные медали чемпионата Италии и сыграет в Лиге чемпионов в следующем.