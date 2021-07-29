Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Скарони высказался по поводу ограничений посещаемости стадионов в Италии

29 Июля 2021 • 15:16 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Президент «Милана» Паоло Скарони настаивает на том, что в новом сезоне Серии А стоит разрешить заполнять стадионы на 100%.

«Продажи билетов  на стадионы – это треть всех доходов клубов. Так что отсутствие фанатов на трибунах на протяжении уже столь продолжительного времени – это большой финансовый удар по клубам», - сказал Скарони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Итальянское правительство ранее разрешило заполнение стадионов болельщиками на 50%, однако Скарони отметил, что их количество может стать и меньше в связи с действием правила о социальном дистанцировании.

В прошлом сезоне «Милан» завоевал серебряные медали чемпионата Италии и сыграет в Лиге чемпионов в следующем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Паоло Скарони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
16:41 · Италия. Серия А
Пресс-атташе «Фиорентины» рассказал, почему Кокорин не тренируется в общей группе
16:08 · Италия. Серия А
Червиченко высказался по поводу возможного ухода Кокорина из «Фиорентины»
15:42 · Италия. Серия А
«Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу трансфера Кокорина
15:16 · Италия. Серия А
Скарони высказался по поводу ограничений посещаемости стадионов в Италии
13:26 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на защитника, которым интересовался «Зенит»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался возвращаться в «Челси»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»
00:52 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет расстаться c Кокориным слухи
00:24 · Италия. Серия А
Видаль: «Интер» хочет победить в Серии A и хорошо выступить в Лиге чемпионов»
28 Июля
23:50 · Италия. Серия А
Шомуродов переходит в «Рому»
21:29 · Италия. Серия А
Кайо Хорхе может стать игроком «Ювентуса» слухи
21:22 · Италия. Серия А
Ориали уходит с поста технического директора «Интера»
20:55 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес не станет игроком «Арсенала» слухи
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» продолжает переговоры по Далоту
19:24 · Италия. Серия А
Видаль хочет остаться в «Интере»
Все новости