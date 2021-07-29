«Лацио» нацелился на защитника, которым интересовался «Зенит»

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и переехать в итальянский чемпионат. Заинтересованность в его услугах проявляет римский «Лацио», об этом рапортует AS.

Итальянский клуб уже вступил в переговоры с португальцами насчет трансфера 25-летнего испанского исполнителя. «Бенфика», испытывающая финансовые трудности, готова расстаться с Алехандро за 20 миллионов евро. Ранее интерес к защитнику проявлял «Зенит».

В составе «орлов» Гримальдо выступает с января 2016 года. Контракт защитника рассчитано еще на два сезона.

В минувшем сезоне Примейры испанец сыграл 31 матч, забил два мяча и сделал девять голевых передач.