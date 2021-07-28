Шомуродов переходит в «Рому»

Нападающий итальянского «Дженоа» Элдор Шомуродов в ближайшее время перейдет в «Рому», сообщает Football Italia.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В нее входит в первую очередь аренда стоимостью 2,5 миллиона, обязательный выкуп в 15 миллионов, а также бонусы и процент от будущей продажи. Ранее было известно, что «Рома» в поисках усиления атаки этим летом рассматривала Шомуродова как альтернативный вариант. В приоритете находился нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун, на которого по-прежнему претендует леверкузенский «Байер».

В прошедшем сезоне Серии А Элдор Шомуродов провел в составе «Дженоа» 31 матч и забил 8 голов.