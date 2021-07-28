Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Шомуродов переходит в «Рому»

28 Июля 2021 • 23:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий итальянского «Дженоа» Элдор Шомуродов в ближайшее время перейдет в «Рому», сообщает Football Italia.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В нее входит в первую очередь аренда стоимостью 2,5 миллиона, обязательный выкуп в 15 миллионов, а также бонусы и процент от будущей продажи. Ранее было известно, что «Рома» в поисках усиления атаки этим летом рассматривала Шомуродова как альтернативный вариант. В приоритете находился нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун, на которого по-прежнему претендует леверкузенский «Байер».

В прошедшем сезоне Серии А Элдор Шомуродов провел в составе «Дженоа» 31 матч и забил 8 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Дженоа Элдор Шомуродов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
00:52 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет расстаться c Кокориным слухи
00:24 · Италия. Серия А
Видаль: «Интер» хочет победить в Серии A и хорошо выступить в Лиге чемпионов»
28 Июля
23:50 · Италия. Серия А
Шомуродов переходит в «Рому»
21:29 · Италия. Серия А
Кайо Хорхе может стать игроком «Ювентуса» слухи
21:22 · Италия. Серия А
Ориали уходит с поста технического директора «Интера»
20:55 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес не станет игроком «Арсенала» слухи
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» продолжает переговоры по Далоту
19:24 · Италия. Серия А
Видаль хочет остаться в «Интере»
19:17 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса» Пьяца перешёл в «Торино» на правах аренды официально
18:43 · Италия. Серия А
«Рома» выставила Флоренци на продажу
18:04 · Италия. Серия А
Демме успешно прооперирован
17:27 · Германия. Бундеслига
Брандт опроверг слухи о переезде в Италию
16:40 · Италия. Серия А
«Сассуоло» хочет пригласить Рафинью слухи
16:34 · Италия. Серия А
Эриксен вернется в «Интер» на следующей неделе
16:17 · Италия. Серия А
Эрнани перейдёт в «Дженоа» слухи
Все новости