Видаль хочет остаться в «Интере»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль хочет остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Football Italia. Действующий контракт чилийца с миланским клубом действует до июня 2022 года.

«Я встречался с новым тренером тренером «Интера» (Симоне Индзаги - Прим. ред.) и общался с ним на протяжении трёх дней. Я считаю, что он хороший тренер, который способен подготовить команду. Также я общался со своими партнёрами по команде, и они намерены хорошо выступить во всех турнирах. Не могу дождаться начала нового сезона, так как прошлый оказался для меня не слишком удачным из-за травм. У меня хорошие отношения с руководством клуба, и я знаю, что они верят в меня», - заявил полузащитник.

Напомним, что Видаль стал игроком «Интера» в прошлом году, перейдя из «Барселоны» за один миллион евро. В прошлом сезоне на его счету 23 матча в Серии А, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.