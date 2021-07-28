Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца перешёл в «Торино» на правах аренды, передаёт пресс-служба туринского клуба.

Сообщается, что игрок будет выступать за «Торино» до конца сезона 2021/22.

Напомним, что Пьяца перешёл в «Ювентус» из загребского «Динамо» в 2016 году за 23 миллиона евро. Хорват за это время успел поиграть на правах аренды за «Шальке», «Фиорентину» и «Андерлехт». В прошлом сезоне он выступал за «Дженоа», в составе которого провёл 38 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» находится в шаге от подписания полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.