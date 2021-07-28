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Италия. Серия А

«Рома» выставила Флоренци на продажу

28 Июля 2021 • 18:43 Комментировать
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Жозе Моуринью оказался не нужен защитник Алессандро Флоренци, только вернувшийся из аренды.

Крайний защитник «джалоросси» этим летом должен сменить постоянное место прописки. Флоренци, выступавший в прошлом сезоне на условиях аренды за «Пари Сен-Жермен», оказался выставлен на продажу. «Рома» ждёт официальных предложений по своему 30-летнему футболисту, о чём извещает Calciomercato.

По сведениям источника, игрок уже оповестил свое ближайшее окружение, что в период летнего трансферного окна он попрощается с римлянами.

В ходе прошлого сезона Флоренци провёл за «ПСЖ» 31 поединок, отличившись двумя мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Алессандро Флоренци
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