«Рома» выставила Флоренци на продажу

Жозе Моуринью оказался не нужен защитник Алессандро Флоренци, только вернувшийся из аренды.

Крайний защитник «джалоросси» этим летом должен сменить постоянное место прописки. Флоренци, выступавший в прошлом сезоне на условиях аренды за «Пари Сен-Жермен», оказался выставлен на продажу. «Рома» ждёт официальных предложений по своему 30-летнему футболисту, о чём извещает Calciomercato.

По сведениям источника, игрок уже оповестил свое ближайшее окружение, что в период летнего трансферного окна он попрощается с римлянами.

В ходе прошлого сезона Флоренци провёл за «ПСЖ» 31 поединок, отличившись двумя мячами.