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Италия. Серия А

Эриксен вернется в «Интер» на следующей неделе

28 Июля 2021 • 16:34 Комментировать
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернется в расположение клуба на следующей неделе, передаёт Sky Sport Italia. После возвращения ему предстоит пройти обследование сердца.

В клубе хотят выяснить, что вызвало остановку сердца у игрока 12 июня. После обследования станет понятно, сможет ли датчанин продолжать играть в Серии А.

Ранее сообщалось, что Эриксен не сможет играть в чемпионате Италии с кардиостимулятором. 

Напомним, полузащитник перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма» в 2020 году за 27 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Серии А, в которых он забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Эриксен
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