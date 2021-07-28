Ибрагимович приступит к беговым упражнениям на следующей неделе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Football Italia. Сообщается, что игрок приступит к беговым тренировкам уже на следующей неделе.

Футболист получил травму колена в мае и из-за неё был вынужден пропустить Евро-2020. Сейчас восстановление игрока проходит хорошо и не исключено, что он сможет сыграть в первом туре Серии А, который запланирован на 23 августа.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.