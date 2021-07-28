Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Ибрагимович приступит к беговым упражнениям на следующей неделе

28 Июля 2021 • 14:46 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Football Italia. Сообщается, что игрок приступит к беговым тренировкам уже на следующей неделе.

Футболист получил травму колена в мае и из-за неё был вынужден пропустить Евро-2020. Сейчас восстановление игрока проходит хорошо и не исключено, что он сможет сыграть в первом туре Серии А, который запланирован на 23 августа.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:27 · Германия. Бундеслига
Брандт опроверг слухи о переезде в Италию
16:40 · Италия. Серия А
«Сассуоло» хочет пригласить Рафинью слухи
16:34 · Италия. Серия А
Эриксен вернется в «Интер» на следующей неделе
16:17 · Италия. Серия А
Эрнани перейдёт в «Дженоа» слухи
16:10 · Италия. Серия А
«Милан» требует за Хёуге 12 миллионов слухи
15:39 · Италия. Серия А
«Аталанта» сделала запрос по Берарди
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать Рэмзи
14:59 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Не уверен, что это мой последний сезон»
14:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович приступит к беговым упражнениям на следующей неделе
14:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» в шаге от подписания Локателли
12:47 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отказал очередному топ-клубу в трансфере Кьезы
11:29 · Италия. Серия А
Моуринью хочет пригласить в «Рому» украинского нападающего
11:18 · Италия. Серия А
Президент «Ювентуса» высказался о будущем Кьеллини
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не отпустил Лукаку в «Челси» за 130 млн евро
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» интересуется защитниками «Ливерпуля» и «Челси»
Все новости