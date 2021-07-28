Моуринью хочет пригласить в «Рому» украинского нападающего

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук может сменить чемпионат Бельгии на итальянскую Серию А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста лично заинтересован наставник «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец обратил внимание на Яремчука после неудавшейся попытки заполучить иранца Сердара Азмуна.

Чтобы подписать Романа, римскому клубу придется раскошелиться на 25 миллионов евро. Именно такую сумму рассчитывает выручить «Гент» с продажи украинца.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 34 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.