Президент «Ювентуса» высказался о будущем Кьеллини

Защитник Джорджо Кьеллини останется в туринском «Ювентусе». Об этом заявил президент итальянского клуба Андреа Аньелли в интервью Football-Italia.

«Мы общались по новому контракту в понедельник. Все хорошо, но не будем прерывать отпуск игрока ради того, чтобы он приехал подписать одну бумагу. Все оформим, когда наступит подходящее время», - сказал руководитель.

36-летний Кьеллини защищает цвета «Ювентуса» с 2005 года. В конце июня у него истек контракт, и сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

Добавим, что Джорджо в составе сборной Италии выиграл прошедший чемпионат Европы - 2020.