«Торино» предложил новый контракт Белотти

«Торино» рассчитывает удержать в команде ведущего нападающего Андреа Белотти. По данным инсайдера Николо Скиры, туринский клуб приготовил для игрока новое трудовое соглашение.

«Торино» готов продлить контракт с форвардом до лета 2025 года. Кроме того, клуб увеличит заработную плату Белотти до 3,2 миллиона евро за сезон.

Действующий договор Андреа истекает по окончании следующего сезона.

В прошлом сезоне 27-летний голеадор провел 35 матчей в чемпионате Италии, забил 13 мячей (четыре - с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Белотти выступает за туринскую команду с августа 2015 года.