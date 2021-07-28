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Италия. Серия А

Симеоне нашёл защитника для «Атлетико»

28 Июля 2021 • 10:07 Комментировать
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Защитник Стефан де Врей, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», имеет вариант продолжения карьеры в испанском топ-клубе. Об этом сообщает La Repubblica.

Источник рапортует об интересе к голландскому футболисту со стороны мадридского «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на приобретении 29-летнего исполнителя.

Ранее сообщалось, что Стефан может продолжить карьеру в АПЛ. Интерес к нему проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Эвертон».

В прошлом сезоне Серии А защитник принял участие в 32 поединках, забил один гол и получил две желтые карточки. Вместе с «нерадзурри» де Врей стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Симеоне Стефан Де Врей Трансферы футбола - лето 2021
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