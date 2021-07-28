«Наполи» потерял Мертенса до октября

Стали известны сроки восстановления бельгийского вингера Дриса Мертенса, перенесшего хирургическое вмешательство на травмированном плече.

По информации La Gazzetta dello Sport, 34-летний футболист не сможет выйти на поле до октября. Таким образом, атакующий полузащитник не поможет «Наполи» на старте сезона-2021/2022.

В первом туре Серии А неаполитанский клуб встретится с «Венецией». Игра состоится 22 августа.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Мертенс провел 29 поединков, забил девять голов и сделал восемь ассистов. Контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета следующего года.