«Милан» встретится с агентом Кесси

«Милан» намерен удержать полузащитника Франка Кесси в команде, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что на этой неделе руководство клуба встретится с агентом игрока, чтобы провести переговоры о новом контракте.

Сам Кесси тоже хочет остаться в «Милане», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до июня 2022 года.

Напомним, что Кесси перешёл в «Милан» из «Аталанты» в 2019 году за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Серии А, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложит новый контракт защитнику Симону Кьяеру.