«Рома» предложила за экс-игрока «Ростова» Шомуродова 15 млн евро

«Рома» предложила за нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова 15 миллионов евро, передаёт Football Italia. Сообщается, что «Дженоа» эта сумма не устроила, и клуб намерен потребовать 20 миллионов.

Стороны намерены продолжить переговоры. Отмечается, что «Дженоа» уже определился с заменой игроку сборной Узбекистана. Генуэзский клуб проявляет интерес к нападающему киевского «Динамо» Владиславу Супряге.

Напомним, что Шоморудов выступал за «Ростов» с 2017 до 2020 года. В составе ростовского клуба он сыграл 91 матч, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В прошлом сезоне на его счету 31 игра в Серии А, восемь забитых мячей и одна результативная передача.