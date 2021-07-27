Пеллегрини не собирается покидать «Рому»

Лидер столичной итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини связывает своё будущее исключительно с нынешним клубом.

По информации Il Corriere dello Sport, 25-летний центрхав не собирается прощаться этим летом с «волками». Футболист, чей контракт с «Ромой» активен до июня 2022 года, намерен подписать новое долгосрочное соглашение с командой Жозе Моуринью. Стороны могут задокументировать пролонгацию отношений до 2026 года.

Напомним, что по условиям текущего трудового соглашения, выкуп Лоренцо Пеллегрини возможен за 30 миллионов евро. В подписании итальянца ранее был заинтересован «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне капитану «джалоросси» удалось отличиться 11 голами и 9 результативными пасами в 47 матчах за римлян.