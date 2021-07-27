«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса

Один из ведущих футболистов миланского «Интера» Лаутаро Мартинес близок к уходу из клуба, утверждает Fichajes.

Журналисты издания сообщают, что владельцы «нерадзурри» готовы рассмотреть предложения по трансферу аргентинского нападающего. Если появится выгодный вариант продажи, чемпион Италии расстанется с форвардом.

Ранее сообщалось об интересе к Лаутаро со стороны двух испанских топ-клубов - мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны». С продажи Мартинеса «Интер» может выручить порядка 80 миллионов евро.

Аргентинец отметился 17 голами и шестью ассистами в прошлом сезоне Серии А. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.