Инсинье хочет остаться в «Наполи», несмотря на интерес «Барселоны»

Вингер Лоренцо Инсинье определился со своим будущим. 30-летний атакующий полузащитник заявил, что желает продолжить карьеру в «Наполи», несмотря на интерес со стороны лондонского «Тоттенхэма» и каталонской «Барселоны». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Игрок намерен провести переговоры с руководством неаполитанского клуба относительно продления трудового соглашения. Действующий договор Лоренцо с «Наполи» рассчитан до середины 2022 года.

Ранее СМИ сообщали, что неаполитанцы готовы продать Инсинье этим летом. Клуб оценивает футболиста в 25-30 миллионов евро.