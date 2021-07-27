«Милан» предложит новый контракт Кьяеру

32-летний датский защитник Симон Кьяер близок к подписанию нового трудового соглашения с «Миланом». Об этом информирует Calciomercato.

Источник рапортует, что «россонери» намерены провести встречу с представителем игрока до старта нового сезона Серии А, чтобы обговорить детали сделки. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до середины 2022 года. Миланский клуб рассчитывает пролонгировать сотрудничество на один сезон - до лета 2023 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата центральный защитник провел 28 поединков, записав на свой счет две голевые передачи и три желтые карточки.