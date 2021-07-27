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Италия. Серия А

«Милан» предложит новый контракт Кьяеру

27 Июля 2021 • 09:38 Комментировать
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32-летний датский защитник Симон Кьяер близок к подписанию нового трудового соглашения с «Миланом». Об этом информирует Calciomercato.

Источник рапортует, что «россонери» намерены провести встречу с представителем игрока до старта нового сезона Серии А, чтобы обговорить детали сделки. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до середины 2022 года. Миланский клуб рассчитывает пролонгировать сотрудничество на один сезон - до лета 2023 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата центральный защитник провел 28 поединков, записав на свой счет две голевые передачи и три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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