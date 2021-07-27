«Бешикташ» хочет подписать защитника, которым интересовались ЦСКА и «Динамо»

Уругвайский защитник Диего Годин, ныне являющийся игроком «Кальяри», попал в сферу интересов турецкого гранда. Заполучить в свои ряды 35-летнего исполнителя желает стамбульский «Бешикташ», об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что итальянский клуб готов расстаться с Диего из-за его высокой заработной платы. С «Бешикташем» он может заключить контракт на два года с возможностью продления на сезон.

Ранее сообщалось об интересе к опытному уругвайцу со стороны московских ЦСКА и «Динамо».

В прошлом сезоне Серии А Годин сыграл 28 матчей, забил гол и получил три желтые карточки.