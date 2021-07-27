ПАОКу интересен экс-форвард «Ювентуса»

Опытный итальянский нападающий Себастьян Джовинко, ранее поигравший за туринский «Ювентус», «Парму» и «Эмполи», имеет вариант продолжения карьеры в греческом чемпионате.

Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в трансфере 34-летнего футболиста проявляет ПАОК. Клуб из города Салоники предпримет попытку подписать Джовинко, у которого истекающий контракт с клубом «Аль-Духаиль». Срок договора рассчитан до конца текущего года.

В сезоне-2020/2021 Себастьян принял участие в 21 поединке чемпионата Саудовской Аравии, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.