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Италия. Серия А

ПАОКу интересен экс-форвард «Ювентуса»

27 Июля 2021 • 08:53 Комментировать
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Опытный итальянский нападающий Себастьян Джовинко, ранее поигравший за туринский «Ювентус», «Парму» и «Эмполи», имеет вариант продолжения карьеры в греческом чемпионате.

Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в трансфере 34-летнего футболиста проявляет ПАОК. Клуб из города Салоники предпримет попытку подписать Джовинко, у которого истекающий контракт с клубом «Аль-Духаиль». Срок договора рассчитан до конца текущего года.

В сезоне-2020/2021 Себастьян принял участие в 21 поединке чемпионата Саудовской Аравии, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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ПАОК Себастьян Джовинко Трансферы футбола - лето 2021
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