Чемпионы Италии хотят видеть в своём составе защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

28-летний французский оборонец уже в период текущего трансферного окна может лишиться работы в составе монегасков. Как информирует Foot Mercato, услуги защитника интересны триумфатору последнего розыгрыша Серии А – миланскому «Интеру».

Сообщается, что французский клуб готов отпустить Сидибе за 7 миллионов евро, поскольку у игрока осталось меньше года по активному договору с клубом.

В прошлом сезоне Джибриль Сидибе провёл за команду Нико Ковача 30 матчей в Лиге 1, отличившись 2 ассистами.

В лице француза «нерадзури» видят вероятную замену для ушедшего в «ПСЖ» Ашрафа Хакими.