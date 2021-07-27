Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
Италия. Серия А

«Ювентус» согласовал сотрудничество с Кайо Хорхе

27 Июля 2021 • 08:33 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Форвард «Сантоса» Кайо Хорхе может продолжить выступления в чемпионате Италии.

Как информирует Sportitalia, «старой синьоре» удалось договориться с бразильским футболистом касаемо условий дальнейшего сотрудничества. Однако «Сантос» заинтересован в продаже своего игрока «Бенфике».

Стоит указать, что у Кайо Хорхе в декабре текущего года истекает срок действия соглашения с его нынешним работодателем.

Ранее «Милан» также вышел на связь с 19-летним бразильским форвардом, добившись его принципиального согласия выступать на «Сан Сиро».

Для бразильского клуба приоритетом является продажа Хорхе в «Бенфику», которая готова заплатить за нападающего 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сантос Кайо Хорхе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
27 Jul 2021, 08:52
Потому что Бенфика еще процент с перепродажи впишет и он будет сразу в составе португальцев и продать его в следующий клуб еще дороже шансов больше у орлов. А в Ювентусе он сможет выступать только в следующем сезоне а грядущий сезон он проведет в условной Болоньи или Дженоа.
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 27 Июля
09:02 · Италия. Серия А
«Бешикташ» хочет подписать защитника, которым интересовались ЦСКА и «Динамо»
08:53 · Италия. Серия А
ПАОКу интересен экс-форвард «Ювентуса»
08:52 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на Сидибе слухи
08:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал сотрудничество с Кайо Хорхе
08:29 · Италия. Серия Б
«Кьево» признан банкротом и лишён места в Серии Б
00:36 · Италия. Серия А
Агент Дибалы направился в Турин
00:25 · Италия. Серия А
Сарри пригрозил игрокам «Лацио»
26 Июля
23:55 · Италия. Серия А
Лукаку: «Мы надеемся продолжать побеждать»
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Рома» хочет подписать Азмуна любой ценой
23:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» возобновил интерес к Симеоне слухи
23:30 · Италия. Серия А
Соттиль: «Футбол – это жизнь»
21:56 · Италия. Серия А
Бароне: «Влахович – игрок «Фиорентины». Очень важный игрок»
20:00 · Италия. Серия А
Де Пауль поделился эмоциями по прибытию в Мадрид
19:57 · Италия. Серия А
«Рома» хочет оформить трансфер Ленгле
19:11 · Англия. Премьер-лига
Голлини поблагодарил «Аталанту»
Все новости