«Ювентус» согласовал сотрудничество с Кайо Хорхе

Форвард «Сантоса» Кайо Хорхе может продолжить выступления в чемпионате Италии.

Как информирует Sportitalia, «старой синьоре» удалось договориться с бразильским футболистом касаемо условий дальнейшего сотрудничества. Однако «Сантос» заинтересован в продаже своего игрока «Бенфике».

Стоит указать, что у Кайо Хорхе в декабре текущего года истекает срок действия соглашения с его нынешним работодателем.

Ранее «Милан» также вышел на связь с 19-летним бразильским форвардом, добившись его принципиального согласия выступать на «Сан Сиро».

Для бразильского клуба приоритетом является продажа Хорхе в «Бенфику», которая готова заплатить за нападающего 10 миллионов евро.