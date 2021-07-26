Лукаку: «Мы надеемся продолжать побеждать»

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о планах команды на новый сезон. Сегодня Лукаку вернулся в расположение «Интера» после отпуска.

«Привет всем, я рад вернуться. Мы надеемся продолжить путешествие, начатое в прошлом сезоне, мы надеемся продолжать побеждать. Игроки будут тяжело работать для воплощение мечт болельщиков», - сказал Лукаку Inter TV.

В минувшей кампании Серии А Ромелу Лукаку наколотил 24 мяча и отдал 11 голевых передач в 36 матчах за «Интер». Миланский клуб стал чемпионом Италии, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».