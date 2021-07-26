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Италия. Серия А

Лукаку: «Мы надеемся продолжать побеждать»

26 Июля 2021 • 23:55 Комментировать
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Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о планах команды на новый сезон. Сегодня Лукаку вернулся в расположение «Интера» после отпуска.

«Привет всем, я рад вернуться. Мы надеемся продолжить путешествие, начатое в прошлом сезоне, мы надеемся продолжать побеждать. Игроки будут тяжело работать для воплощение мечт болельщиков», - сказал Лукаку Inter TV.

В минувшей кампании Серии А Ромелу Лукаку наколотил 24 мяча и отдал 11 голевых передач в 36 матчах за «Интер». Миланский клуб стал чемпионом Италии, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Super fanat
27 Jul 2021, 08:49
Главное задел хороший на старте чемпионата сделать, а там видно будет...
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