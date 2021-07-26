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Италия. Серия А

Соттиль: «Футбол – это жизнь»

26 Июля 2021 • 23:30 Комментировать
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Итальянский нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль в интервью Football Italia рассказал, что футбол всегда был его жизнью, и подчеркнул, что природный талант всегда должен подкрепляться тяжёлой работой над собой.

«Для меня футбол – это жизнь. Мой отец играл в футбол, а сейчас он стал тренером. Теперь я пошел по его следам», - сказал Соттиль.

«Я вырос с футбольным мячом в ногах. Первыми подарками на дни рождения всегда были футбольные мячи», - добавил нападающий.

«Я всегда говорю своим друзьям, что футбол – это ДНК, но его нужно развивать, тяжело работая. Мать-природа дает тебе талант, но развиваешь его ты с помощью упорства и должного отношения к своему делу», - подытожил футболист.

Футболисту всего 22 года За свою пока непродолжительную карьеру Риккардо Соттиль уже успел поиграть в разных итальянских клубах, среди которых «Торино» и «Дженоа». В настоящее время нападающий принадлежит «Фиорентине», соглашение футболиста с которой действует до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дженоа Фиорентина Риккардо Соттиль
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