Соттиль: «Футбол – это жизнь»

Итальянский нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль в интервью Football Italia рассказал, что футбол всегда был его жизнью, и подчеркнул, что природный талант всегда должен подкрепляться тяжёлой работой над собой.

«Для меня футбол – это жизнь. Мой отец играл в футбол, а сейчас он стал тренером. Теперь я пошел по его следам», - сказал Соттиль.

«Я вырос с футбольным мячом в ногах. Первыми подарками на дни рождения всегда были футбольные мячи», - добавил нападающий.

«Я всегда говорю своим друзьям, что футбол – это ДНК, но его нужно развивать, тяжело работая. Мать-природа дает тебе талант, но развиваешь его ты с помощью упорства и должного отношения к своему делу», - подытожил футболист.

Футболисту всего 22 года За свою пока непродолжительную карьеру Риккардо Соттиль уже успел поиграть в разных итальянских клубах, среди которых «Торино» и «Дженоа». В настоящее время нападающий принадлежит «Фиорентине», соглашение футболиста с которой действует до лета 2024 года.