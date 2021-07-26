Де Пауль поделился эмоциями по прибытию в Мадрид

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико», перешедший в команду этим летом из итальянского «Удинезе», Родриго де Пауль дал небольшое интервью Mediaset, в котором поделился ощущениями от скорой встречи с новыми партнерами по команде.

«Я очень счастлив. Хочу уже отправиться в отель, оставить вещи и идти знакомиться с игроками и тренерским штабом. Когда шли переговоры по трансферу, я очень переживал, так как имел желание играть именно в «Атлетико», - сказал де Пауль.

Родриго де Пауль официально стал игроком «Атлетико» 16 июля. Трансфер игрока из «Удинезе» был оформлен ещё в конце весны.