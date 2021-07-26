«Рома» хочет оформить трансфер Ленгле

«Рома», представляющая итальянскую Серию А, планирует укрепить свою оборону путём подписания контракта с Клеманом Ленгле.

Футболист сборной Франции текущим летом близок к смене места регулярной клубной прописки. Как сообщает испанский источник Sport, в приобретении 26-летнего дефа оказался заинтересован новый клуб Жозе Моуринью. «Волки» оценили футболиста в 15 миллионов евро, тогда как «Барса» желает выручить в рамках этой сделки на 10 млн больше.

Предполагается, что на днях стороны начнут официальный переговорный процесс по французу.

Вместе с Клеманом Ленгле ряды каталонцев этим летом может покинуть и его соотечественник Самуэль Умтити.