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Италия. Серия А

«Рома» хочет оформить трансфер Ленгле

26 Июля 2021 • 19:57 Комментировать
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«Рома», представляющая итальянскую Серию А, планирует укрепить свою оборону путём подписания контракта с Клеманом Ленгле.

Футболист сборной Франции текущим летом близок к смене места регулярной клубной прописки. Как сообщает испанский источник Sport, в приобретении 26-летнего дефа оказался заинтересован новый клуб Жозе Моуринью. «Волки» оценили футболиста в 15 миллионов евро, тогда как «Барса» желает выручить в рамках этой сделки на 10 млн больше.

Предполагается, что на днях стороны начнут официальный переговорный процесс по французу.

Вместе с Клеманом Ленгле ряды каталонцев этим летом может покинуть и его соотечественник Самуэль Умтити.

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Рома Барселона Клеман Ленгле
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