«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

«Ювентус» не будет продлевать контракт с нападающим клуба Криштиану Роналду, передаёт Sky Sports. Нынешнее соглашение португальца с туринским клубом действует до июня 2022 года.

Сообщается, что это сезон Роналду скорее всего проведёт в «Ювентусе», а следующим летом сможет покинуть Турин на правах свободного агента. Одними из главных претендентов на футболиста считаются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 33 матча в Серии А, в которых он забил 29 голов и отдал две результативные передачи.