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«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

26 Июля 2021, 19:12,

«Ювентус» не будет продлевать контракт с нападающим клуба Криштиану Роналду, передаёт Sky Sports. Нынешнее соглашение португальца с туринским клубом действует до июня 2022 года.

Сообщается, что это сезон Роналду скорее всего проведёт в «Ювентусе», а следующим летом сможет покинуть Турин на правах свободного агента. Одними из главных претендентов на футболиста считаются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 33 матча в Серии А, в которых он забил 29 голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 19:32
Видимо не потянули они Роналду. Может и правильно. Роналду не молодеет можно купить Перспектианых молодых ребят и подешевле.
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Ermak
26 Июля 2021, 19:16
Политик эксперт тоже не будет продлевать контракт с Ювентусом и со следующего сезона будет глорить за новый клуб Роналду
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