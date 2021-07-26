«Фиорентина» планирует продлить контракт с Влаховичем

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне заявил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем. Он отметил, что серб является важным игроком, и во Флоренции надеются подписать новое соглашение как можно скорее.

«Влахович является важнейшим игроком для «Фиорентины». Сейчас мы общаемся каждый день и хотим подписать новый контракт как можно быстрее», - цитирует Бароне Football Italia.

Напомним, что Влахович перешёл в «Фиорентину» из «Партизана» в 2018 году за почти два миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Серии А, в которых забил 21 гол и дважды ассистировал партнерам.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».