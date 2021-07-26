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Арнаутович подпишет контракт с «Болоньей»

26 Июля 2021, 17:05,

Австрийский нападающий Марко Арнаутович близок к подписанию полноценного трудового соглашения с «Болоньей».

«Шанхай Порт» одобрил вероятный переход 32-летнего нападающего в состав «россоблу». Игроку позволили улететь в Италию, где он должен согласовать все детали будущего сотрудничества со своим новым работодателем.

Таким образом, Марко Арнаутович вернётся на Апеннины спустя 11 лет после своего ухода из «Интера». По данным Corriere dello Sport, уже на вторник запланировано медицинское обследование игрока.

В сезоне 2020/2021 форвард, имеющий за спиной опыт выступлений в «Вест Хэме», «Сток Сити» и «Вердере», провёл всего 4 поединка в китайской Суперлиге и забил в них 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Болонья, Марко Арнаутович, Шанхай Порт
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