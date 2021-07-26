«ПСЖ» интересуется Кулибали

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, передаёт Corriere dello Sport. Сообщается, что парижский клуб уже связался с агентами игрока, чтобы обсудить возможный трансфер.

Сам Кулибали уже давно хочет сменить команду, однако никто не может удовлетворить финансовые запросы президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса. Ранее сообщалось, что сейчас неаполитанский клуб потребует 50-60 миллионов евро за своего ведущего защитника.

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за 7,75 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в Серии А, результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что игроком также интересуется «Эвертон».